В Кыргызстане осталось всего 820 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в своем поздравлении в честь Дня Победы сообщил спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков.

Он отметил, что 9 мая 1945 года – день, преисполненный печали и скорби от тяжелых человеческих утрат и безмерной радости от того, что поставлена победная точка в войне.

«К великому сожалению, не стало многих отцов и дедов, которые смогли одолеть, сокрушить и уничтожить темную силу, победить фашизм. Я верю, что бессмертный подвиг спасения Отчизны останется потомкам как пример героизма, стойкости и мужества», - говорится в поздравлении.