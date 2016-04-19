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Великая Победа

В Кыргызстане остался 821 участник Великой Отечественной войны

В Кыргызстане остался всего 821 участник Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития.

«Социальная поддержка ветеранов ВОВ производится в виде ежемесячных и ежегодных единовременных выплат, финансируемых за счет средств республиканского бюджета. В 2015 году в честь 70-летия Победы размеры ежегодного дополнительного единовременного денежного пособия ветеранам были увеличены с 10 до 15 тысяч сомов», - цитируют в ведомстве министра Кудайбергена Базарбаева.

По его данным, сегодня в республике также проживают 3 тысячи 974 труженика тыла, 9 трудармейцев, 30 блокадников Ленинграда, 29 бывших малолетних узников концлагерей и 18 вдов ветеранов Великой Отечественной. Единовременные выплаты всем этим категориям к 9 Мая составят от 10 до 15 тысяч сомов. Общая сумма выплат превысит 54 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/30931/
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