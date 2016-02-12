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Великая Победа

Найденные в Украине останки - пропавшего без вести красноармейца Ибраима Стамкулова

Найденные в Украине останки - пропавшего без вести красноармейца Ибраима Стамкулова, 1922 года рождения. Такие данные содержатся в базе данных obd-memorial.

Напомним, в Хмельницкой области (Волочисский район, поселок Войтовцы, Украина) случайно нашли останки бойца, призванного из Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Согласно базе данных, Ибраим Стамкулов был призван в декабре 1941 года Токтогульским военкоматом (Киргизская ССР, Джалал-Абадская область, Токтогульский район). Связь с ним прервалась в июле 1942 года. Мать – Т.Бообекова. 
Ссылка: https://24.kg/velikaja_pobeda/27639/
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