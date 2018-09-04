В Android нашли уязвимость, которая позволяет отследить любой смартфон

В операционной системе Android найдена уязвимость, которая позволяет отследить любое устройство под ее управлением. Об этом сообщил портал RG Digital со ссылкой на заявление компании Nightwatch Cybersecurity.

По данным аналитиков, «дыра» позволяет узнать не только местоположение гаджета, но и другую критически важную информацию, включая название сети Wi-Fi, IP-адрес и DNS-сервер.

Злоумышленники также могут совершить атаку на известную сеть Wi-Fi, воспользовавшись данной уязвимостью.

Как отмечается, Google отреагировала на новость довольно странно, заявив, что брешь закроют, но только в новой ОС Android 9 Pie. Таким образом, в безопасности остается только 0,1 процента пользователей — те, кому доступно обновление.

Что касается предыдущих актуальных версий Android, в них исправление уязвимости, скорее всего, не предусмотрено. В Nightwatch Cybersecurity рекомендовали обновиться или перейти на устройства с Android 9.