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Техноблог

Samsung представила первые в мире телевизоры с разрешением 8К

Компания Samsung представила на выставке IFA 2018 в Берлине новые телевизоры с разрешением 8К. Линейка включает четыре модели со сверхширокими экранами диагональю 65, 75, 82 и 85 дюймов, сообщил портал RG Digital.

OLED-телевизоры имеют одно важное преимущество по сравнению с LCD — пиксели светятся сами, поэтому не требуется отдельный слой подсветки. На таких экранах лучше всего отображается черный цвет, потому что в этот момент пиксели просто не загораются.

Компания пока не раскрывает подробности о характеристиках и планах по продаже телевизора. Сколько будет стоить такой телевизор — страшно представить, отметил портал mail.ru.

OLED-телевизоры и так стали одними из самых дорогих, а тут еще добавляется рекордное разрешение в 8K. Получается, это пока только демонстрация возможностей, не факт, что такие устройства скоро появятся в продаже.

У LG уже есть, например, OLED-телевизор с 4K, но стоит он примерно свыше одного миллиона сомов!

Как отметили в компании, выход новых телевизоров является частью долгосрочной стратегии по внедрению 8К в качестве стандарта самого точного и реалистичного из существующих экранных разрешений на рынке.
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