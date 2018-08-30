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Техноблог

Twitter протестировал функцию, которая подсказывает, от кого стоит отписаться

В Twitter протестировали функцию, которая подсказывает, от каких аккаунтов пользователям стоит отписаться. Об этом сообщило онлайн-издание Slate.

Как отмечается, функция подсказки была доступна лишь небольшому числу пользователей на протяжении нескольких дней.

В перспективе рекомендации будут даваться по результатам исследования ленты пользователя и его взаимодействия с другими профилями. На основе этих данных соцсеть предложит список аккаунтов, которые, возможно, неинтересны тому или иному человеку.

Какие выводы сделали в Twitter и появится ли в социальной сети возможность подсказок, пока не сообщается.
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