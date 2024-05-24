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Техноблог

Соцсеть X обязали платить гонорары СМИ Франции за использование их материалов

Соцсеть X обязали выплачивать гонорары французским СМИ за использование их материалов. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на Le Figaro.

Суд во Франции удовлетворил иск крупных французских СМИ против X (бывший Twitter), обязав последнюю выплачивать гонорары за использование их новостных материалов.

Согласно постановлению, X должна в течение двух месяцев предоставить СМИ информацию о количестве просмотров, репостов и взаимодействий с публикациями, где используются их материалы. Также соцсеть должна будет раскрыть принцип работы алгоритмов выдачи публикаций. Эти данные необходимы для «прозрачной оценки» потенциальных гонораров, которые СМИ могут запросить по закону о смежных правах, действие которого во Франции распространилось на цифровые платформы в 2019 году.

Защита X, по данным Agence France-Presse (AFP), настаивала на том, что соцсеть не подпадает под действие закона, поскольку не публикует ничего самостоятельно, а весь контент размещают пользователи. Адвокаты СМИ со своей стороны утверждали, что платформа получает доход от рекламы за счет новостных публикаций.

Ряд французских медиагрупп, в том числе Le Monde (Le Monde, Courrier International, Le Huffington Post, Malesherbes Publications и L’Obs), Le Figaro и Les chos-Le Parisien, а также агентство AFP подали иск против соцсети X летом прошлого года. Аналогичный иск французские СМИ подавали и против компании Google, в 2021 году он был удовлетворен. После этого поисковой платформе был также выписан штраф от антимонопольного регулятора в размере 500 тысяч евро за нарушение ряда обязательств по переговорам с французскими СМИ о гонорарах, в 2024 году Антимонопольная служба Франции выписала Google второй штраф за аналогичные нарушения в размере 250 тысяч евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/294972/
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