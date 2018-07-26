Huawei привезла в Россию наушники в стиле AirPods

Компания Huawei выпустила на российском рынке беспроводные наушники FreeBuds, выполненные в духе Apple AirPods. Новинка может подключаться к любому смартфону по Bluetooth 4.2.

FreeBuds располагают аккумулятором, антенной, функцией подавления окружающих шумов и несколькими датчиками, определяющими положение устройства в пространстве.

Корпус защищен от влаги по категории IPX4. Плавать в них нельзя, но можно слушать музыку под проливным дождем. Управляются FreeBuds кнопками. Если дважды нажать на левый наушник, можно принять или сбросить звонок либо вызвать голосового помощника. Нажимая на правый наушник, можно включать и ставить на паузу музыку.

Встроенной батареи хватит примерно на три часа автономной работы. Поставляемый в комплекте чехол позволяет увеличить общее время работы до 10 часов. Быстрой зарядки в течение 15 минут будет достаточно, чтобы слушать музыку или разговаривать около 1,5 часа.

Рекомендованная цена — 9 990 рублей.