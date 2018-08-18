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Техноблог

Facebook, WhatsApp и Instagram откажутся от шифрования звонков и сообщений

Правительство США требует от компании Facebook отключить шифрование всех данных для того, чтобы полиция могла в любой момент получить доступ и ним. Требование коснется Facebook, WhatsApp и Instagram. Об этом сообщает AKKet.com.

Суть требований правительства США - необходимо ослабить защиту до такого уровня, чтобы полиция имела полный доступ ко всем данным пользователей 24 часа в сутки. Фактически это означает отключение шифровки, из-за которой сегодня невозможно читать чью-либо переписку, подслушивать разговоры и просматривать видеозвонки. Эти меры связаны с увеличением количества преступлений с использованием электронных средств.

Руководство Facebook ответило готовностью сотрудничать с правительством, но отключать шифрование компания не хочет, и всячески уклоняется от выполнения этого требования. Тем не менее, вскоре отключить шифрование все же придется, причем не только в соцсети Facebook, но еще и WhatsApp, а также в фотосервисе Instagram.

Эксперты полагают, что рано или поздно шифрование в Facebook, WhatsApp и Instagram пропадет и наши звонки и переписки перестанут быть конфиденциальными. Вопрос лишь в том, когда все это случился. Издание AKKet.com убеждено в том, что систему защиту ждут изменения в первой половине 2019 года.

 
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