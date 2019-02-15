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Техноблог

Китай продолжает удивлять. Мост с использованием 3D-печати построили в Баошане

Китайцы напечатали на 3D-принтере мост длиной 26,3 метра. Мост построили из 176 бетонных блоков, напечатанных с использованием двух систем 3D-печати с роботизированной рукой. Об этом сообщает Dezeen.

Пекинская архитектурная школа университета Цинхуа с помощью 3D-принтера напечатала мост длиной 26,3 метра.  

из Интернета
Фото из Интернета
Помимо длины 26,3 метра, мост имеет ширину 3,6 метра. Он проложен через канал в районе Баошаня и является самым длинным сооружением, изготовленным с помощью принтера. Дизайнеры решили сделать мосту такую же арочную форму, как у самого старого, 1400-летнего китайского моста Аньцзи. Напечатать такой мост оказалось гораздо дешевле, чем возводить его традиционным способом. Мост построили из 176 бетонных блоков, напечатанных с использованием двух систем 3D-печати с роботизированной рукой. Для того чтобы напечатать все эти детали, потребовалось 450 часов.

Также у моста есть система мониторинга, с помощью которой можно отслеживать деформацию бетона.
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