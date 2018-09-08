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Техноблог

Топовые характеристики смартфонов определили эксперты

Самые популярные характеристики смартфонов на базе Android назвали эксперты. Список составили разработчики AnTuTu

В рамках исследования специалисты опросили пользователей гаджетов с этой операционной системой. Оказалось, что при покупке телефона они в первую очередь обращали внимание на разрешение экрана. Более 24 процентов респондентов отдали предпочтение девайсам с расширением Full HD.

Около 18 процентов опрошенных обратили внимание на безрамочные устройства. Примерно столько же людей перешли на модели с вырезом и Full HD+

Отдельное внимание участники опроса уделили диагонали. Большинство из них уверены, что размер экрана не должен превышать 6 дюймов или 5,5 дюйма.

Процессор также интересует пользователей при покупке смартфона. Более 70 процентов респондентов заявили, что приобрели гаджет с восьмиядерным «движком». Остальные довольствуются телефонами с четырехядерными процессорами.
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