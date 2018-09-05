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Техноблог

Бдите! Обнаружен поддельный Viber, который ворует данные из WhatsApp‍

Специалисты ESET обнаружили Viber, который устанавливается через поддельный Google Play и крадет информацию с мессенджера WhatsApp.

Эксперты компании заметили приложение для смартфонов под управлением Android. Его без труда можно установить на свой смартфон с поддельного магазина приложений Google Play. На самом деле магазин является обычным сайтом, на котором разработчики постарались максимально точно отобразить Google Play. В нем во вкладке «Выбор редакции» находится приложение Viber, которое на самом деле является вирусом.

После установки такого Viber приложение запрашивает разрешение на доступ к файлам на смартфоне и SD-карте. После получения требуемых прав программа начинает красть все данные, полученные через программы WhatsApp и WeChat. Также поддельный Viber записывает телефонные разговоры. На копии Google Play специалисты ESET еще обнаружили троян, который прячется под видом голосового помощника Алиса.
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