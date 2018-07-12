Бельгийский футболист Эден Азар дал интервью в виде голограммы

Капитан сборной Бельгии, а также игрок британского клуба «Челси» дал послематчевое интервью каналу La Une прямо из раздевалки — сразу после победы над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Как же Азар появился в телестудии в Бельгии уже спустя несколько минут после окончания игры на стадионе в Казани?

Футболист, одетый в форму сборной, предстал перед ведущими спортивного канала в виде голограммы. Все выглядит так, будто Азар сидит в студии напротив ведущих. Они даже как будто смотрят на капитана сборной во время обращения к нему.

Belgian TV used hologram technology to make it look like Eden Hazard is being interviewed in the studio...



Impressive pic.twitter.com/hOFhrj1nZk — Photos of Football (@photosofootball) 11 июля 2018 г.

Скорее всего, к началу чемпионата мира в Катаре такие технологии уже станут обыденностью, однако сейчас возможность посмотреть студийное интервью спустя минуты после матча, безусловно, производит впечатление.