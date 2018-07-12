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Техноблог

Бельгийский футболист Эден Азар дал интервью в виде голограммы

Капитан сборной Бельгии, а также игрок британского клуба «Челси» дал послематчевое интервью каналу La Une прямо из раздевалки — сразу после победы над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Как же Азар появился в телестудии в Бельгии уже спустя несколько минут после окончания игры на стадионе в Казани?

Футболист, одетый в форму сборной, предстал перед ведущими спортивного канала в виде голограммы. Все выглядит так, будто Азар сидит в студии напротив ведущих. Они даже как будто смотрят на капитана сборной во время обращения к нему.

Скорее всего, к началу чемпионата мира в Катаре такие технологии уже станут обыденностью, однако сейчас возможность посмотреть студийное интервью спустя минуты после матча, безусловно, производит впечатление.
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