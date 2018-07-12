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Спорт

Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по футболу

Сборная Хорватии пробилась в финал чемпионата мира по футболу.

Накануне состоялся второй полуфинальный поединок: Хорватия встречалась с Англией. Основное время завершилось со счетом 1:1. На гол англичанина Кирана Триппьера хорваты ответили мячом Ивана Перишича. В дополнительные полчаса Марио Манджукич забил гол и принес сборной Хорватии победу — 2:1.

Ранее в финал также вышла сборная Франции. Теперь французы и хорваты сразятся за «золото». А англичане сыграют за «бронзу» с бельгийцами.

Мундиаль проходит в России. Расписание матчей и сетка плей-офф — здесь.
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