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Спорт

Хорват Лука Модрич признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 по футболу

Игрока сборной Хорватии Луку Модрича признали лучшим игроком чемпионата мира-2018 по футболу. Ему вручили награду «Золотой мяч». Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Как отмечается, лучшим молодым игроком турнира признан Килиан Мбаппе (Франция), а лучшим вратарем — Тибо Куртуа (Бельгия). Лучшим бомбардиром стал Гарри Кейн (Англия), забивший шесть мячей. Приз Fair Play, вручаемый за честную игру, достался сборной Испании.

ФИФА
Фото ФИФА. Лука Модрич (слева) и Килиан Мбаппе с наградами

Напомним, в финале ЧМ, прошедшего в России, сборная Франции со счетом 4:2 победила команду Хорватии. Бронзовым призером стала команда Бельгии.
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