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Спорт

ЧМ-2018 по футболу. Сборные Швеции и Англии — последние участники 1/4 финала

На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, определились последние участники 1/4 финала.

Накануне, 3 июля, прошло два поединка 1/8 финала. Швеция со счетом 1:0 победила Швейцарию. Отличился Эмиль Форсберг.

Сборные Колумбии и Англии в основное и дополнительное время победителя не выявили — 1:1. На гол англичанина Гарри Кейна колумбийцы ответили мячом Йерри Мина. В серии пенальти точнее была Англия — 4:3.

В четвертьфинале сборные Швеции и Англии сыграют друг с другом. Ранее в восьмерку лучших также пробились команды Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, России и Хорватии.

Сегодня и завтра на ЧМ дни отдыха. Четвертьфинальная стадия начнется 6 июля. Расписание и сетка плей-офф здесь.
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