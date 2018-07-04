На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, определились последние участники 1/4 финала.

Накануне, 3 июля, прошло два поединка 1/8 финала. Швеция со счетом 1:0 победила Швейцарию. Отличился Эмиль Форсберг.

Сборные Колумбии и Англии в основное и дополнительное время победителя не выявили — 1:1. На гол англичанина Гарри Кейна колумбийцы ответили мячом Йерри Мина. В серии пенальти точнее была Англия — 4:3.

В четвертьфинале сборные Швеции и Англии сыграют друг с другом. Ранее в восьмерку лучших также пробились команды Уругвая, Франции, Бразилии, Бельгии, России и Хорватии.

Сегодня и завтра на ЧМ дни отдыха. Четвертьфинальная стадия начнется 6 июля. Расписание и сетка плей-офф здесь.