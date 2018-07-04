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Техноблог

ХАМАС шпионила за израильскими солдатами через приложения для знакомств

Террористическая организация ХАМАС использовала приложения для знакомств, а также приложение для фанатов чемпионата мира по футболу для слежки за израильскими военнослужащими. Об этом сообщил RT со ссылкой на службу разведки Израиля.

Как отмечается, в ходе разведывательной операции под кодовым названием Heart Breaker (сердцеед) раскрыта ячейка из 11 человек, участвующих в распространении вредоносного ПО.

Члены ХАМАС вступали в переписку с военнослужащими через социальные сети и WhatsApp, представляясь молодыми мужчинами и женщинами, и убеждали их установить конкретные приложения на телефон для дальнейшего общения.

Террористическая организация использовала приложения для знакомств WinkChat и GlanceLove, а также приложение GoldenCup для фанатов футбола для взлома телефонов и сбора информации об израильских солдатах. Сразу после установки приложения троянские вирусы взламывали телефоны, открывая доступ к их местоположению, изображениям, текстовым сообщениям и спискам контактов. Хакеры ХАМАС также получали удаленный доступ к камере, микрофону, а также могли делать фотографии и записывать разговоры без ведома владельцев.

Как сообщило издание, члены ячейки вступили в контакт примерно с 500 военнослужащими.
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