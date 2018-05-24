Илон Маск намерен теперь разоблачать фейковые новости. С помощью сайта Pravda

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил создать сервис для оценки правдивости журналистских статей. Об этом он написал в своем Twitter.
«Собираюсь создать сайт, на котором посетитель сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать изменения уровня доверия для каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его «Pravda», — сообщил он.
Миллионер пояснил, что журналисты находятся под постоянным давлением, должны зарабатывать на рекламных материалах или будут уволены. Он привел в пример свою компанию Tesla, которую не хотят рекламировать, в отличие от нефтегазовых компаний и традиционных автогигантов.
В конце Маск посоветовал журналистам, не желающим появления Pravda на свет, написать об этом статью, призывающую читателей высказаться против его затеи.