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Техноблог

Илон Маск намерен теперь разоблачать фейковые новости. С помощью сайта Pravda

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск решил создать сервис для оценки правдивости журналистских статей. Об этом он написал в своем Twitter.

«Собираюсь создать сайт, на котором посетитель сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать изменения уровня доверия для каждого журналиста, редактора и публикации. Подумываю назвать его «Pravda», — сообщил он.

Миллионер пояснил, что журналисты находятся под постоянным давлением, должны зарабатывать на рекламных материалах или будут уволены. Он привел в пример свою компанию Tesla, которую не хотят рекламировать, в отличие от нефтегазовых компаний и традиционных автогигантов.

В конце Маск посоветовал журналистам, не желающим появления Pravda на свет, написать об этом статью, призывающую читателей высказаться против его затеи.
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