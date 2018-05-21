Новый материал увеличит время работы смартфона в 100 раз

Для создания нового материала ученые нанесли магнитный сплав на кремниевую подложку. Структура новой батареи напоминает пчелиные соты, сообщил портал mail.ru.

Главная особенность нового материала в том, что он ограничивает количество тепла, выделяемого батарейкой. Из-за этого снижается энергопотребление аккумулятора.

Строение материала простое: на кремниевую структуру в виде пчелиных сот нанесли магнитный сплав — пермаллой, состоящий из железа и никеля. Такая структура позволяет батарее принимать только однонаправленный ток и снижает вероятность сбоев при зарядке.

Создатели нового материала уверены в его перспективах.

Заменяя полупроводники магнитной системой, мы создаем энергоэффективное устройство, потребляющее гораздо меньше энергии при расширенной функциональности. Физик Дипак Сингх

Пока неизвестно, проводили ли ученые испытания батареи в реальном смартфоне и какие побочные эффекты могут быть при ее использовании. Но проведенная исследователями работа должна стать основой для создания нового поколения аккумуляторов, считают эксперты.