Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона

Xiaomi проведет презентацию нового смартфона Redmi S2 10 мая. Гаджет откроет новую линейку смартфонов Redmi S («S» означает «селфи»), сообщил портал mail.ru.

В преддверии официального анонса на AliExpress появилась страница глобальной версии Redmi S2, где описаны все характеристики смартфона, указана цена и представлены качественные изображения.

Задняя сторона устройства напоминает Xiaomi Mi 6X, на ней вертикальная двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Смартфон представлен в трех цветах — сером, розовом и золотом.

Redmi S2 получит IPS LCD-дисплей 5,99 дюйма с соотношением сторон 18 : 9. Смартфон работает на чипе Snapdragon 625 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти (есть и другие варианты). У него батарея емкостью 3080 мАч.

Основная камера получит 12- и 5-мегапиксельные сенсоры, камера для селфи — 16 мегапикселей с LED-вспышкой. Делать качественные фотографии поможет искусственный интеллект, обрабатывающий изображение во время и после съемки. Он распознает образы на фото и красиво размывает фон.

В зависимости от конфигурации смартфон стоит от $159 до $187. Xiaomi вновь порадует пользователей хорошим аппаратом по доступной цене.