20:32
USD 68.67
EUR 81.86
RUB 1.11
Техноблог

Xiaomi Redmi S2: появились характеристики, цены и изображения смартфона

Xiaomi проведет презентацию нового смартфона Redmi S2 10 мая. Гаджет откроет новую линейку смартфонов Redmi S («S» означает «селфи»), сообщил портал mail.ru.

В преддверии официального анонса на AliExpress появилась страница глобальной версии Redmi S2, где описаны все характеристики смартфона, указана цена и представлены качественные изображения.

Задняя сторона устройства напоминает Xiaomi Mi 6X, на ней вертикальная двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Смартфон представлен в трех цветах — сером, розовом и золотом.

Redmi S2 получит IPS LCD-дисплей 5,99 дюйма с соотношением сторон 18 : 9. Смартфон работает на чипе Snapdragon 625 с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутренней памяти (есть и другие варианты). У него батарея емкостью 3080 мАч.

Основная камера получит 12- и 5-мегапиксельные сенсоры, камера для селфи — 16 мегапикселей с LED-вспышкой. Делать качественные фотографии поможет искусственный интеллект, обрабатывающий изображение во время и после съемки. Он распознает образы на фото и красиво размывает фон.

В зависимости от конфигурации смартфон стоит от $159 до $187. Xiaomi вновь порадует пользователей хорошим аппаратом по доступной цене.
Ссылка:
просмотров: 4404
Версия для печати
Материалы по теме
Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Новый смартфон OnePlus 6 засветился на видео
Самые популярные смартфоны в мире назвали эксперты
Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
Пентагон запретил продажу китайских смартфонов на военных базах
Samsung тихо анонсировала два смартфона — Galaxy A6 и A6+
Xiaomi представила пятую новинку с начала года — смартфон Mi 6X
Опубликован новый рейтинг самых мощных смартфонов на Android
Лучший смартфон для фото выбрали эксперты
Apple запустила нового робота для утилизации iPhone
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp рассылают сообщение, которое &laquo;убивает&raquo; смартфоны В WhatsApp рассылают сообщение, которое «убивает» смартфоны
Изображения iPhone X&nbsp;Plus появились в&nbsp;Интернете Изображения iPhone X Plus появились в Интернете
Samsung запатентовала новый гибкий и&nbsp;прозрачный смартфон Samsung запатентовала новый гибкий и прозрачный смартфон
В&nbsp;WhatsApp появилась возможность просматривать видео из&nbsp;Facebook и&nbsp;Instagram В WhatsApp появилась возможность просматривать видео из Facebook и Instagram
Бизнес
Международный аэропорт &laquo;Ош&raquo;&nbsp;&mdash; второй по&nbsp;величине аэропорт страны Международный аэропорт «Ош» — второй по величине аэропорт страны
4&nbsp;июня определят первых победителей акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 4 июня определят первых победителей акции «Год подарков» от «Бакай Банка»
Социальные сети&nbsp;&mdash; эффективный способ общения с&nbsp;клиентом Социальные сети — эффективный способ общения с клиентом
MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии MegaCom увеличил число роуминг-партнеров в Европе и Новой Зеландии