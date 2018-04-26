Опубликован новый рейтинг самых мощных смартфонов на Android

Разработчики программы-бенчмарка AnTuTu для тестирования мобильных устройств на производительность опубликовали список смартфонов на базе Android, занявших наиболее высокие места по уровню мощности. Об этом сообщил портал RG Digital.

Первые три места достались флагманам Samsung. Первое занял Galaxy S9 Plus с процессором Qualcomm Snapdragon 845 (предназначен для продажи в США и Китае), на втором месте оказалась эта же модель с процессором Exynos 9810 (ориентирован на рынки стран СНГ и Европы). А третье занял Samsung Galaxy S9 — модель с процессором Exynos 9810.

В пятерке лучших оказались два «китайца» — Huawei Mate 10 Pro и Honor V10. Места с шестого по десятое достались OnePlus 5T, Huawei Mate 10, OnePlus 5, Nokia 8 и Google Pixel 2.