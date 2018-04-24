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Лучший смартфон для фото выбрали эксперты

Фото mail.ru. Тройная камера вывела Huawei P20 в лидеры по качеству фотографий

Ассоциация Technical Image Press Association включила китайский смартфон Huawei P20 Pro в число лучших продуктов 2018 года. Устройство получило звание «Лучший смартфон для фото», сообщил портал RG Digital.

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Huawei P20 Pro представили в конце марта 2018 года, он оснащен тройной основной камерой. Одна из матриц является черно-белой. Объединение изображений с трех матриц позволяет получить более детализированное изображение с широким динамическим диапазоном и качественной цветопередачей.

P20 Pro и его «младший брат» P20 заняли первые два места в рейтинге мобильных камер авторитетного издания DxOMark. Остальные места в пятерке лучших достались Samsung Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2 и Apple iPhone X.

Huawei P20 с 128 гигабайтами памяти в Бишкеке можно приобрести за 60 тысяч сомов, за P20 Pro надо выложить еще больше — на 10-15 тысяч сомов.
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