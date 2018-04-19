Раскрыт секрет тайной презентации Samsung: Galaxy X будет «гнущимся» смартфоном

Корейская компания Samsung завершат разработку гибкого смартфона под названием Galaxy X (или Wing) в июне, а релиз состоится в 2019 году. Об этом сообщил портал mail.ru.
В начале года Samsung тайно показала Galaxy X на секретной презентации на CES 2018, и только вчера стали известны ее подробности.
Оказалось, Samsung продемонстрировала на CES устройство с двумя 3,5-дюймовыми экранами, формирующими единый дисплей, и третьим дополнительным 3,5-дюймовым экраном снаружи. Он показывает информацию, когда устройство находится в сложенном состоянии.