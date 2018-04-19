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Техноблог

Раскрыт секрет тайной презентации Samsung: Galaxy X будет «гнущимся» смартфоном

Корейская компания Samsung завершат разработку гибкого смартфона под названием Galaxy X (или Wing) в июне, а релиз состоится в 2019 году. Об этом сообщил портал mail.ru.

В начале года Samsung тайно показала Galaxy X на секретной презентации на CES 2018, и только вчера стали известны ее подробности.

Оказалось, Samsung продемонстрировала на CES устройство с двумя 3,5-дюймовыми экранами, формирующими единый дисплей, и третьим дополнительным 3,5-дюймовым экраном снаружи. Он показывает информацию, когда устройство находится в сложенном состоянии.

По размеру представленный прототип Galaxy X в открытом виде напоминает Note8, так что Samsung, возможно, отказалась от идеи «телефон-планшет» ради уменьшения размера гаджета. Как сообщается, некоторые производители уже начали принимать от Samsung заказы на компоненты гибкого смартфона.

Релиз Galaxy X должен состояться в 2019 году, утверждает источник. Но одной из главных проблем массового производства таких гаджетов остается их стоимость. Рынок показывает, что пользователи не готовы платить за смартфон более $1 тысячи.
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