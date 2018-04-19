На Землю упал метеорит с редкими инопланетными алмазами

В упавшем на Землю метеорите ученые обнаружились крошечные алмазы, которые говорят о его инопланетном происхождении. Об этом сообщил журнал Nature Communications.

Еще в 2008 году на высоте 37 километров над Нубийской пустыней в Судане взорвалось крошечное космическое тело 2008TC3. Метеорит назвали Альмахата Ситта, всего ученые собрали около 600 фрагментов.

Обломки классифицировали как урейлиты — метеориты с высоким содержанием углерода в виде графита и наноалмазов. На Земле зарегистрировали около 480 урейлитов, однако их происхождение неизвестно, так как родительское тело до сих пор не найдено.

В новой работе фрагменты Альмахата Ситта изучили при помощи электронного микроскопа. Выяснилось, что в них есть особые железо- и серосодержащие минералы, которые образовались при давлении свыше 20 гигапаскалей. Для сравнения, нормальное атмосферное давление на Земле — немного более 100 тысяч паскалей.

Фото Nabiei et al/Nature Communications. Вкрапления алмазов в метеорите Альмахата Сита

По мнению авторов исследования, минералы могли испытать такое высокое давление только внутри крупных объектов размером с планету. Ученые полагают, что они находились внутри протопланет, которые заполняли Солнечную систему на ранних этапах ее развития.

По современным представлениям, в конце эпохи формирования планет внутреннюю Солнечную систему населяли 50−100 протопланет с размерами от лунного до марсианского. Дальнейший рост размеров небесных тел обусловлен столкновениями и слияниями их между собой. Фаза столкновений продолжалась около 100 миллионов лет, пока на орбитах не осталось 4 массивных небесных тела — Меркурий, Венера, Земля и Марс.

«Это первый случай, когда мы обнаружили вкрапления в инопланетных алмазах, — рассказал автор исследования Фархан Набии из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии. — Эта находка метеорита подтверждает теорию образования Солнечной системы».