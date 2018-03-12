Первый полет «марсианского» корабля запланирован на 2019 год

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый испытательный полет корабля, предназначенного для освоения Марса, запланирован на 2019 год. Об этом бизнесмен сказал, выступая на технологической ярмарке в Остине (США), сообщило CNBC.

Предприниматель ожидает, что успешный запуск может вдохновить другие компании на более активное развитие проектов, связанных с отправкой космических аппаратов на Марс.

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SpaceX планирует отправить первый грузовой корабль к Красной планете в 2022 году. Конечная цель компании Маска — высадка на Марсе семян для создания условий появления человеческой колонии. Ожидается, что многоразовая ракетная система SpaceX BFR сможет совершать межпланетные путешествия, а один полет будет стоить меньше $5-6 миллионов.

В дальнейшем, по словам главы SpaceX, на Марсе можно построить стеклянные купола, электростанции и создать все условия для жизни. После появления инфраструктуры на Красной планете, по мнению Маска, «начнется предпринимательский бум, потому что Марсу понадобится все, начиная от литейных цехов и заканчивая пиццей».