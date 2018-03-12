Телескоп «Хаббл» снял слияние двух галактик

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали две галактики, которые через миллионы лет сближения станут единой структурой.

На получившемся фото запечатлены две галактики, которые расположены в созвездии Кита на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли.

Снимок слияния двух галактик, полученный с помощью аппарата «Хаббл», был опубликован в Twitter на официальной странице Европейского космического агентства.

Sometimes, as seen in this spectacular @HUBBLE_space image of Arp 256, galaxies can collide in a crash of cosmic proportions

As featured in our week in #space images: https://t.co/EAyYNtQf7a pic.twitter.com/NqWTMBe0td — ESA (@esa) 11 марта 2018 г.

По словам ученых, процесс слияния пока что находится на ранней стадии. Подобные слияния — обычное явление во Вселенной.