Телескоп «Хаббл» снял слияние двух галактик

Ученые с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали две галактики, которые через миллионы лет сближения станут единой структурой.
На получившемся фото запечатлены две галактики, которые расположены в созвездии Кита на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли.
Снимок слияния двух галактик, полученный с помощью аппарата «Хаббл», был опубликован в Twitter на официальной странице Европейского космического агентства.По словам ученых, процесс слияния пока что находится на ранней стадии. Подобные слияния — обычное явление во Вселенной.