Снимок поверхности Фобоса опубликовало Европейское космическое агентство

Европейское космическое агентство опубликовало снимок одного из двух естественных спутников Марса — Фобоса.

Фото получено с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC или High Resolution Stereo Camera) в рамках проекта Mars Express. На орбиту Марса отправили космический аппарат с искусственным спутником для поиска следов жизни, для этого ученые собирают данные о поверхности планеты. Одним из главных источников данных стала камера HRSC.

Она весит 20 килограммов и состоит из двух одинаковых модулей. В каждом содержится матрица камеры, состоящая из 9 линейных сенсоров CCD, и зеркальный телеобъектив. Два модуля нужны для создания стереоизображения, чтобы показывать рельеф поверхности планеты.

Ранее красивые и необычные снимки самого Марса опубликовало NASA.