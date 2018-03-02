Снимок поверхности Фобоса опубликовало Европейское космическое агентство

Европейское космическое агентство опубликовало снимок одного из двух естественных спутников Марса — Фобоса.
Фото получено с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC или High Resolution Stereo Camera) в рамках проекта Mars Express. На орбиту Марса отправили космический аппарат с искусственным спутником для поиска следов жизни, для этого ученые собирают данные о поверхности планеты. Одним из главных источников данных стала камера HRSC.
Она весит
Ранее красивые и необычные снимки самого Марса опубликовало NASA.