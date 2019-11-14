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Техноблог

Гибкий смартфон Motorola RAZR представили официально

Motorola представила первый гибкий смартфон RAZR. Для такого типа гаджетов устройство выделяется использованием классического дизайна вместе со складным экраном. Об этом сообщил портал Android Authority.

Digital Trends
Фото Digital Trends. Motorola RAZR

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 710. У него 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 2510 мАч.

Основной 6,2-дюймовый OLED-дисплей RAZR получил разрешение 2142×876 пикселей и соотношение сторон 21:9. С внешней стороны находится дополнительный экран на 2,69 дюйма с разрешением 800×600 точек.

Несмотря на современные тренды, смартфон получил всего одну основную и одну фронтальную камеру. Разрешение заднего сенсора составляет 16 мегапикселей, переднего — 5 мегапикселей.

По характеристикам у Motorola вышел скорее смартфон среднего ценового сегмента, а не флагман, считает издание @hi-tech.

Цена при этом установлена далеко не бюджетная — $1499. С 26 декабря устройство станет доступно для предзаказа, а в магазинах гаджет появится в начале 2020 года.
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