Ученые приступили к созданию роботов с интеллектом умерших людей

Шведские изобретатели задумали создать цифровые копии умерших людей. В дальнейшем планируется создать роботов, внешне похожих на усопших, сообщила lenta.ru со ссылкой на издание Dagen.

В настоящее время похоронное бюро Fenix ищет добровольцев, которые бы согласились, чтобы ученые воссоздали образы их умерших родственников.

На первоначальном этапе планируется с помощью искусственного интеллекта воссоздать голос умершего, научив компьютерную программу отвечать на элементарные вопросы вроде организации похорон. В дальнейшем программа голосом почившего родственника будет отвечать на простые вопросы о погоде и окружающем быте.

Изобретатели говорят, что лет 30 назад у родственников не было иной возможности вспомнить близких, кроме просмотра фотографий. Сегодня благодаря искусственному интеллекту появится возможность немного поговорить с компьютерной программой, представляя перед собой умершего.

В ноябре 2017 года основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что искусственный интеллект может быть опасней ядерного оружия.

Есть только пять-десять процентов вероятности, что искусственный интеллект не выйдет из-под контроля человека.

Намного вероятнее, что роботы решат обойтись без людей, при этом они по всем параметрам будут превосходить человечество.