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Техноблог

Самые опасные сайты в Интернете определили эксперты

Сайты для взрослых занимают основную часть в списке наиболее опасных интернет-ресурсов — их доля составляет 49 процентов от общего числа исследованных. Об этом говорится в исследовании компании 360 Netlab.

Как отмечается, причиной стало наличие на многих таких ресурсах скрытых кодов для майнинга криптовалют. Сайты, которые содержат такой код, вырабатывают биткоины и другие криптовалюты незаметно для пользователя, когда страница открыта в браузере.

Всего специалисты обнаружили более 600 сайтов со встроенными майнерами, исследовав 300 тысяч наиболее популярных интернет-ресурсов по версии сервиса Alexa.com.

Ранее, в феврале, вредоносный код, при помощи которого добывалась криптовалюта, обнаружили в рекламных баннерах на YouTube.
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