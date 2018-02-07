В Кыргызстане 60 процентов подростков уверены в своей безопасности в Интернете

В Кыргызстане 60 процентов подростков уверены, что они не подвергаются опасности в Интернете. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального института стратегических исследований, проведенного совместно с ЮНИСЕФ.

«Однако, учитывая существующие риски, необходимо больше усилий для увеличения доступа детей и подростков к безопасной и качественной информации в Интернете. ЮНИСЕФ настаивает на необходимости более тесного сотрудничества правительства, гражданского сообщества, представителей IT-отрасли и частного сектора для разработки цифровой политики государства, в которой безопасность детей онлайн будет приоритетом всех сторон», — отмечается в сообщении.

Каждый день более 175 тысяч детей впервые выходят в Интернет, получая доступ к множеству возможностей, но и подвергаясь различным рискам. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)

В ЮНИСЕФ считают, что необходимо найти решения, которые позволят выявлять случаи незаконной торговли детьми, сексуальных домогательств в Интернете и других нарушений.

«Чем младше дети, присоединяющиеся к Интернету, тем острее стоит необходимость поднятия вопроса их безопасности онлайн и обучения в эру цифровых технологий», — отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане Юкиэ Мокуо.

В организации напоминают, что 7 февраля отмечается Всемирный день безопасного Интернета, и призывают объединить усилия для защиты детей в Сети.