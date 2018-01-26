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Техноблог

Робот София сломался после вопроса о коррупции на Украине

Фото Global Look Press/Exclusivepix Media/ZUMAPRESS

Человекоподобный робот София сломался после вопроса о коррупции на Украине. Инцидент произошел в Украинском доме в Давосе, сообщила депутат Верховной рады Алена Шкрум.

«У наиболее развитого работа в мире, госпожи Софии, после вопроса, что делать с коррупцией [на Украине], сломался скрипт и подвис процессор», — написала парламентарий на своей странице в Facebook.

София — человекоподобный робот, разработанный гонконгской компанией Hanson Robotics в 2016 году. Она спроектирована так, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей.

В октябре 2017 года София стала подданной Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

Основной ее навык — умение поддерживать беседу с человеком. При этом София может распознавать собеседников и демонстрировать эмоции, их в программном коде робота заложено более 60 вариантов.

У Софии даже есть чувство юмора, правда, специфическое. Так, во время интервью в марте 2016 года она дала положительный ответ на вопрос, будет ли она убивать людей. Но потом отметила, что это шутка.
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