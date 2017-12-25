«Яндекс» заблокирует самые раздражающие виды рекламы в Интернете

Начиная с февраля 2018 года на площадках «Яндекса» перестанут появляться раздражающие виды рекламы. Рекламные форматы, признанные раздражающими, будут блокироваться «Яндекс.Браузером», сообщил портал RG Digital со ссылкой на официальное сообщение компании.

Среди них — статичный рекламный блок на весь экран, закрывающийся после обратного отсчета, всплывающее окно по центру сайта, закрывающее его содержимое, рекламный видеоролик со звуком, расположенный перед содержимым страницы, статичный баннер во всю ширину экрана, находящийся внизу или наверху.

Помимо площадок «Яндекса», такие форматы исчезнут с сайтов, входящих в рекламную сеть компании.

Со ссылкой на данные компании Deloitte, на протяжении последних двух лет доверие к интернет-рекламе среди россиян падает. Около трети пользователей установили блокировщики рекламы, а еще 13 процентов опрошенных хотят это сделать.