Эксперты по кибербезопасности обнаружили новый вирус, который может уничтожить смартфон. Угроза актуальна для Android-устройств, сообщили специалисты «Лаборатории Касперского».

По их данным, многофункциональный троян Loapi может проникнуть в гаджет через рекламный баннер. Если по нему кликнуть, открывается сайт с антивирусом или приложением «для взрослых». Так выглядят иконки поддельных приложений, где может прятаться вирус:

Попав на гаджет, Loapi потребует права администратора: уведомление будет появляться на экране до тех пор, пока пользователь не сдастся и не нажмет ОК.

Если попробовать лишить троян прав администратора, он заблокирует экран.

Если попытаться скачать антивирус, чтобы уничтожить Loapi, он, напротив, объявит приложение вредоносным и потребует удалить. Уведомление об этом будет появляться до тех пор, пока пользователь не сдастся и не нажмет ОК.

Что будет с зараженным смартфоном?

Пользователю начнут показывать нежелательную рекламу — баннеры и видеоролики. Троян сможет загружать и устанавливать приложения, а также кликать на ссылки в социальных сетях. Этот прием используется для накрутки просмотров.

Loapi может оформлять платные подписки. СМС для их подтверждения троян отправляет сам: пользователь даже ничего не заметит.

Вирус может организовывать со смартфона DDoS-атаки и майнить криптовалюты. Огромная нагрузка, которую при этом будет испытывать смартфон, может в буквальном смысле его убить.

Эксперты рассказали, что у тестового смартфона, зараженного трояном, из-за перегрева за двое суток вздулся аккумулятор.

Фото Лаборатории Касперского. Убитый в буквальном смысле смартфон

Опаснее всего то, что троян может «мутировать» и превратиться в банковский вирус, вымогателя, шпиона. Эксперты обнаружили в нем неактивированные функции, оставленные явно на будущее.

Как защититься от трояна

Защититься от него гораздо проще, чем вылечить зараженный гаджет. Чтобы не попасть на удочку злоумышленников, достаточно соблюдать несколько простых правил:

Устанавливайте приложения только из официальных магазинов. В Google Play за отлов мобильных вирусов отвечает целое подразделение. Иногда трояны пробираются и в официальный магазин, но все-таки там они встречаются гораздо реже, чем на сомнительных сайтах.

Для большей надежности запретите в Android-смартфоне установку приложений откуда попало. Для этого зайдите в «Настройки», перейдите в «Безопасность» и убедитесь, что напротив пункта «Неизвестные источники» не стоит галочка — или снимите ее, если она там есть.

Чем меньше приложений вы устанавливаете, тем выше безопасность вашего устройства. Не устанавливайте то, что вам не нужно.