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Техноблог

Новый способ кражи денег у владельцев Android-смартфонов обнаружили эксперты

Эксперты компании McAfee нашли более десятка зараженных приложений в официальном магазине Google Play. Об этом они сообщили в ее официальном блоге.

Специалисты заявили, что созданием вредоносного ПО занимались хакеры из группировки AsiaHitGroup. Вирус Sonvpay.C использует бесшумные оповещения, так что после установки приложение присылает пользователям уведомление об обновлении, однако под соответствующей кнопкой маскировали подписку на платные услуги.

Чтобы владелец Android-смартфона не заметил подвох, хакеры используют WAP-биллинг, не требующий отправки SMS-сообщений. Это позволяет напрямую списывать деньги с мобильного счета, при этом пользователи ничего не обнаружат в истории отправленных сообщений.

По данным компании, основной целью злоумышленников должны были стать жители Казахстана и Малайзии, но эксперты уверены, что мошенники планировали расширять масштаб киберпреступлений.

С января преступники могли заработать от $60 до $145 тысяч.

В McAfee советуют пользоваться антивирусами, внимательнее изучать отзывы на приложения в Google Play и не доверять программам, запрашивающим доступ к функциям оплаты через SMS-сообщения.
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