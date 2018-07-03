09:00
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Техноблог

В Windows нашли неудаляемый вирус

В Сети под видом активаторов для Windows распространяется вредоносное программное обеспечение, которое невозможно удалить с компьютера стандартными методами. О массовом заражении стало известно в конце минувшей недели, написал Bleeping Computer.

По словам пользователей, они стали обнаруживать в системе программу под названием All-Radio 4.27 Portable. Такое название носит популярный медиапроигрыватель от российских разработчиков. Хакеры начинили программу вредоносными функциями, включая скрытую загрузку троянских модулей, криптовалютного майнера и других дополнений.

Стереть поддельный плеер, используя стандартные средства Windows, невозможно.

Единственным надежным способом избавиться от него является переустановка операционной системы с нуля.

Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.

Эксперты предостерегают от использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.
Ссылка:
просмотров: 1338
Версия для печати
Материалы по теме
Новый способ кражи денег у владельцев Android-смартфонов обнаружили эксперты
Новый вирус управляет зараженными смартфонами через Telegram
Найден хитрый способ распространения вирусов на Android-смартфонах
Появился новый способ кражи денег с банковских счетов. Уязвимы все браузеры
Встроенные вирусы обнаружили эксперты в 45 моделях смартфонов
Троян, ворующий пароли, распространяется на YouTube
Эксперты обнаружили «похитителей биткоинов» на одном популярном сайте
Опасный и неубиваемый вирус появился в Интернете
Найден новый подслушивающий вирус для Android. Как обеспечить безопасность
В компьютерную игру специально встроили вирусы
Популярные новости
В&nbsp;Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Samsung начинает выпуск первого в&nbsp;мире 146-дюймового MicroLED-телевизора Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
В&nbsp;Сеть попали секретные инструкции Apple по&nbsp;ремонту смартфона iPhone X‍ В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы