В Windows нашли неудаляемый вирус

В Сети под видом активаторов для Windows распространяется вредоносное программное обеспечение, которое невозможно удалить с компьютера стандартными методами. О массовом заражении стало известно в конце минувшей недели, написал Bleeping Computer.

По словам пользователей, они стали обнаруживать в системе программу под названием All-Radio 4.27 Portable. Такое название носит популярный медиапроигрыватель от российских разработчиков. Хакеры начинили программу вредоносными функциями, включая скрытую загрузку троянских модулей, криптовалютного майнера и других дополнений.

Стереть поддельный плеер, используя стандартные средства Windows, невозможно.

Единственным надежным способом избавиться от него является переустановка операционной системы с нуля.

Среди возможных инфекций могут быть майнеры, спамеры, различные трояны, а также руткиты, скрывающие заражение.

Эксперты предостерегают от использования программ-активаторов, поскольку они могут быть инфицированы злоумышленниками.