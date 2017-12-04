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Техноблог

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus: появились официальные изображения и видео

Фото Xiaomi. Модель Redmi 5 по размерам будет немного меньше Redmi 5 Plus

Китайская компания Xiaomi объявила, что смартфоны Redmi 5 и Redmi 5 Plus официально представят 7 декабря, и вот оба смартфона появились на официальных пресс-рендерах. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Redmi 5 и Redmi 5 Plus получат всего одну основную камеру (она выступает над поверхностью устройства), рядом с ней расположен сканер отпечатков пальцев.

У смартфонов будут скругленный дисплей и довольно тонкая рамка, хотя и не такая, как в Galaxy S8 или LG V30. Корпус смартфонов выполнен из металла. Судя по изображениям, устройства выйдут в черном, голубом, золотом и розовом цветах.

Xiaomi Redmi 5 получит 5,7-дюймовый HD-дисплей, процессор Snapdragon 450 и версии с 2 ГБ и 3 ГБ оперативной памяти. Обе модели, по слухам, получат 32 ГБ внутренней памяти. Основная камера будет 12-мегапиксельной, камера для селфи — 5-мегапиксельной. Батарея в 3300 мАч будет несъемной.

Xiaomi Redmi 5 Plus получит 5,99-дюймовый дисплей fullHD, а также 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутренней. Модель получит восьмиядерный процессор Snapdragon 625. Камеры — как у Xiaomi Redmi 5, а вот батарея больше: 4000 мАч.

Предполагается, что цены на устройства в Китае составят $105 и $160.
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