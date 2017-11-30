Приложение для экономии интернет-трафика выпустила корпорация Google

Корпорация Google представила приложение для контроля за интернет-трафиком Datally. Программа анализирует потребление данных сотовой связью, ищет бесплатные Wi-Fi-точки и советует, как сэкономить на Интернете. Об этом сообщил Life.

Приложение в режиме реального времени оценивает уровень использования Интернета и считает потраченные мегабайты. Datally может показать, какие приложения больше всего потребляют трафик. При желании им можно «перекрыть кислород». Также программа ищет и предлагает пользователю бесплатные Wi-Fi-точки, например, в магазинах, кафе и других общественных местах.

Представитель компании Цезарь Сенгупта рассказал, что Datally тестировали на Филиппинах в течение нескольких месяцев. По его словам, жители смогли сэкономить до 30 процентов трафика. Приложение особенно актуально абонентам, которые используют тарифы с ограниченным пакетом.

Datally доступно в Google Play для владельцев Android-смартфонов по всему миру. О запуске версии для iOS пока не сообщается.