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Техноблог

Приложение для экономии интернет-трафика выпустила корпорация Google

Фото Google. Новое приложение Datally

Корпорация Google представила приложение для контроля за интернет-трафиком Datally. Программа анализирует потребление данных сотовой связью, ищет бесплатные Wi-Fi-точки и советует, как сэкономить на Интернете. Об этом сообщил Life.

Приложение в режиме реального времени оценивает уровень использования Интернета и считает потраченные мегабайты. Datally может показать, какие приложения больше всего потребляют трафик. При желании им можно «перекрыть кислород». Также программа ищет и предлагает пользователю бесплатные Wi-Fi-точки, например, в магазинах, кафе и других общественных местах.

Представитель компании Цезарь Сенгупта рассказал, что Datally тестировали на Филиппинах в течение нескольких месяцев. По его словам, жители смогли сэкономить до 30 процентов трафика. Приложение особенно актуально абонентам, которые используют тарифы с ограниченным пакетом.

Datally доступно в Google Play для владельцев Android-смартфонов по всему миру. О запуске версии для iOS пока не сообщается.
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