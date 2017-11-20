Владельцы iPhone X пожаловались на слезающую с корпуса телефона краску

Покупатели iPhone X пожаловались на то, что с корпуса телефона начала слезать краска. Сообщения об этом появились на форуме Reddit, написал Life.

Так, один из владельцев телефона сообщил, что купил устройство всего неделю назад и заметил, что с нижнего торца металлической части корпуса слезает краска. Как оказалось, подобная проблема возникла еще у нескольких пользователей «яблочной» техники.

По утверждению экспертов, это обусловлено тем, что Apple сэкономила на высоком качестве покраски, решив сделать ставку на скорость и удешевление производства.

Ранее владельцы iPhone X заявили, что экран гаджета не реагирует на нажатия при холодной погоде.