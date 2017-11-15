Интернет в Кыргызстане остается частично свободным, он получил 37 баллов. Об этом говорится в ежегодном отчете Freedom on the Net 2017 (уровень свободы Интернета) международной организации Freedom House.

Уровень свободы Интернета в 2017 году снизился после того, как новостные агентства столкнулись с давлением и юридическими санкциями. В 2016-м Кыргызстан набрал 35 баллов.

С момента свержения режима президента Курманбека Бакиева в 2010 году свобода Интернета улучшилась. Однако некоторые ограничения вернулись. Власти доказали свою чувствительность к критике. Некоторые журналисты столкнулись с несоразмерными штрафами за свои сообщения.

Хотя правительство не занимается широкомасштабной цензурой, в некоторых случаях пользователей Интернета привлекли к ответственности за критику правительства в Интернете и за «лайки» спорного контента в социальных сетях.

Как и многие государства бывшего Советского Союза, Кыргызстан использует технологию СОРМ. Данные свидетельствуют о том, что правительство злоупотребляет этой технологией для наблюдения за политической оппозицией.

Доступ в Интернет в Кыргызстане довольно ограниченный, хотя зона его охвата продолжает расти, а введение мобильными операторами безлимитного Интернета и развития услуг 4G помогает улучшить доступ.

Хотя правительство не блокирует или фильтрует контент систематически, одно интернет-издание было вынуждено удалить статьи, критиковавшие президента. Правительство, как правило, фокусирует онлайн-цензуру на контенте, который считается экстремистским, ряд сайтов заблокировали за этот год.

Онлайн-платформы (такие как форумы и социальные сети) активно используются для манипулирования общественным мнением, как правило, провокаторами, нанятыми различными политическими деятелями, чтобы повлиять на дискуссии.

Интернет-пользователей, как правило, не лишают свободы за их публикации, однако все большее их число сталкиваются со штрафами и иными правовыми санкциями за критические онлайн-выражения.

Власти Кыргызстана отреагировали на угрозу международного терроризма, приняв законодательные поправки («О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере противодействия терроризму и экстремизму»), расширяющие власть государства в урегулировании большого диапазона деятельности. Измененный закон предполагает уголовную ответственность за публичное выражение одобрения и оправдания экстремизма или терроризма.

В докладе Freedom on the Net Россия получила 66 баллов, Беларусь — 64, Украина — 45, Казахстан — 62, Узбекистан — 77, Германия — 20, США — 21, Великобритания — 24, Канада — 15.

Наилучшая ситуация в Исландии и Эстонии (по 6 баллов), наихудшая — в Сирии (86) и Китае (87).

Freedom on the Net измеряет общий уровень свободы в сфере электронных коммуникаций. Каждая из 65 оцениваемых стран получает определенный показатель по 100-балльной шкале (0 — наиболее свободная, 100 — наиболее несвободная).