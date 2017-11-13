iPhone X «обрадовал» владельцев «зеленой линией смерти»

Владельцы самого дорогого из смартфонов от Apple — iPhone X — завалили Сеть жалобами на дефект дисплея устройства. Он проявляется в виде яркой зеленой линии по его правому краю, написали зарубежные СМИ.

Пользователи прозвали дефект «зеленой линией смерти» — по аналогии со знаменитым «синим экраном смерти» в операционной системе Windows.

Сетевое издание Mashable назвало «зеленую линию смерти» первым «большим аппаратным дефектом» в iPhone X, которого нельзя избежать ни бережным отношением к устройству, ни неукоснительным следованием предписаниям инструкции. Дефект возникает сам по себе, и его не устраняют ни перезагрузка, ни другие опции операционной системы.

Ранее представители Apple рассказали о неисправности дисплея iPhone X, возникающей на морозе: сенсоры перестают реагировать на прикосновения владельца девайса.

После старта продаж владельцы iPhone начали обращаться в компанию с претензиями, причем не только на некорректную работу датчиков на холоде, но и на общие «тормоза» всей операционной системы.

В начале недели в Apple признали выгорание дисплея iPhone X: как оказалось, экран смартфона плохо переносит продолжительную работу с высококонтрастными яркими изображениями. При этом OLED-дисплей Super Retina производитель называет лучшим в отрасли и способным «удовлетворять невероятно высоким стандартам».