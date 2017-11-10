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Техноблог

Представлен бот, способный вести бесконечную переписку с кибермошенниками

Стартап Netsafe выпустил оригинальную защиту от мошенников — чатбот Re:Scam. Он призван определять в почте фишинговые письма и, имитируя разговор людей, вести бесконечную переписку, которая вынудит мошенников рано или поздно ее прекратить, сообщил портал RG Digital.

«Хакеры будут тратить свое время на разговор с компьютером, вместо того чтобы атаковать реальных людей», — пояснили авторы разработки.

Бот умеет шутить, задавать наводящие вопросы и даже делать грамматические ошибки, чтобы имитировать максимально реалистичное общение. Параллельно Re:Scam может общаться с огромным числом людей.

Бот способен собирать информацию о мошенниках и анализировать полученные данные, чтобы помочь пользователям не стать жертвой.
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