Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси

Компания Uber и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) достигли договоренности о создании сети летающих такси по всему миру. Об этом сообщила русская служба BBC.

Агентство со ссылкой на директора отдела производства Uber Джеффа Холдена сообщило, что договор предусматривает разработку программного обеспечения для регулирования маршрутов летающих такси.

Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты в качестве такси, которые можно будет вызвать с помощью смартфона, по аналогии с сервисом заказа такси.

Летные испытания новой службы такси планируется начать в Лос-Анджелесе в 2020 году, а запуск проекта намечен на 2023 год.

Уточняется, что для нового сервиса Uber не планирует создавать собственные самолеты или вертолеты, а намерен использовать летательные аппараты ведущих мировых производителей, включая Aurora Flight Sciences, Embraer, Mooney, Bell Helicopter и Pipistrel Aircraft.

Также Uber ведет переговоры с компанией Sandstone Properties, чтобы получить разрешение на обустройство парковок для авиатакси на крышах небоскребов в Лос-Анджелесе. «Представители НАСА пока не комментировали эту договоренность. Ранее ведомство уже принимало участие в подобных проектах», — сообщила BBC.