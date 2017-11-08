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Техноблог

Ученые нашли способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi

Фото CC0/3844328/Wireless. Домашний Wi-Fi роутер

Группа исследователей из Дармутского колледжа (США) придумала, как управлять силой и скоростью сигнала Wi-Fi в помещении с несколькими комнатами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на TechXplore.

Как отмечают ученые, сейчас проблему можно решить с помощью направленной Wi-Fi антенны, однако подобные устройства стоят дорого и сложны в эксплуатации. Поэтому исследователи поставили задачу разработать прибор, который можно сделать своими руками в домашних условиях.

В исследовании отмечено, что усилить сигнал в одном направлении можно, поставив за роутером алюминиевую пластину, например разрезанную банку из-под газировки.

Чтобы модернизировать такой рефлектор, ученые написали компьютерный алгоритм, позволяющий учитывать параметры помещения, расположение точек доступа Wi-Fi и желаемое направление сигнала. На основании этих настроек технология за полчаса высчитывает оптимальную форму для рефлектора, который печатается на 3D-принтере. 

Беспроводной рефлектор, созданный с учетом пользовательских настроек, обойдется примерно в $35. Устройство сможет вытеснить антенны стоимостью тысячи долларов.

Доцент Дартмутского колледжа Ся Чжу
Испытания рефлектора показали, что технология может ослабить сигнал на 10 децибел в «нежелательных местах» и усилить на шесть децибел в нужной точке. Кроме того, такая система позволяет локализовать сигнал, что делает сеть менее уязвимой для взлома, добавляют разработчики.
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