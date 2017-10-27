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Техноблог

В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде

В городе Таншань провинции Хэбэй на северо-востоке КНР в коммерческую эксплуатацию запустили трамвай, работающий на водородном топливе, сообщила lenta.ru со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Разработчиком нового транспорта стала корпорация China Railway Rolling Corporation (CRRC).

Трамвай при движении не выделяет никаких загрязняющих веществ. Температура реакции внутри топливных элементов ниже 100 градусов по Цельсию, поэтому оксида азота не образуется. Единственный отход от работающих двигателей — это вода. 

Расстояние между полом вагона и рельсами составляет 35 сантиметров, что упрощает посадку пассажиров.

Заправка длится около 15 минут, топлива хватит на 40 километров пути. Максимальная скорость трамвая составляет 70 километров в час.

Дешевая технология получения водородного топлива была представлена еще в сентябре 2014 года швейцарскими учеными. В декабре того же года японская корпорация Toyota Motor начала серийный выпуск автомобилей, работающих на водороде.
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