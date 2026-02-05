10:32
Генплан без трамвая невозможен. Мэрия ответила на критику горожан

Мэрия Бишкека рассмотрела предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта нового генплана. Одним из наиболее обсуждаемых стало предложение отказаться от строительства трамвайных линий. Городские власти назвали его необоснованным и представили развернутый ответ.

В муниципалитете подчеркнули, что утверждение о «низкой средней скорости трамвая» не соответствует действительности: скорость обычного трамвая составляет 17-18 километров в час, автобуса — 19-20 километров в час. При этом провозная способность трамвая выше.

Проект генплана предусматривает не обычный трамвай, а скоростной легкорельсовый транспорт (LRT), который будет двигаться по выделенным полосам с приоритетом на перекрестках, обеспечиваемым интеллектуальной транспортной системой. По расчетам, скорость сообщения составит 20-30 километров в час, а провозная способность — до 15 тысяч пассажиров в час.

В мэрии отмечают, что стоимость строительства LRT значительно ниже метро, монорельса или канатной дороги, а сроки реализации короче.

Параллельно генпланом предлагается создание системы метробуса (BRT) — автобуса особо большой вместимости, который будет двигаться по отдельным полосам, преимущественно по центральным разделительным полосам. Его провозная способность — до 9 тысяч пассажиров в час.

Город также намерен развивать сеть выделенных полос для обычных автобусов и электробусов. Однако подчеркивается, что организацией маршрутов и систем оплаты генплан не занимается — это отдельная сфера транспортного обслуживания.

В мэрии также прокомментировали предложения о «двухуровневой дороге» и «электропоезде». Если речь идет о надземном транспорте уровня метро, такой вариант признан экономически неоправданным: стоимость строительства и эксплуатации слишком высока, доступность для пассажиров хуже, а пересадки сложнее. Кроме того, геологические условия Бишкека и необходимость сноса застройки делают подземное метро в рамках генплана невозможным.

В документе также предусмотрено формирование системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) трех уровней — от аэропорта «Манас» до внутригородских железнодорожных станций и пересечений линий трамвая и метробуса. Они должны стать основой пересадочной модели города к 2050 году.

В мэрии заметили, что трассы скоростного транспорта определены с учетом реальных пассажиропотоков.

Предложения организовать скоростной внеуличный транспорт в направлении Кашка-Суу или Кой-Таша признаны необоснованными из-за низкой плотности пассажирских перемещений.

Напомним, муниципалитет в начале октября прошлого года представил проект генплана до 2050-го для общественных обсуждений, которые завершились в декабре.
