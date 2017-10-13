В США разработали силиконовый камуфляж. Его разработчиками являются инженеры из Корнельского университета в США. Проект опубликован в научном журнале Science, пишут российские СМИ.

Как сообщается, маскировка сделана из двух слоев силикона, армированных специальной сеткой, которая почти не растягивается.

«Если разрезать ее определенным образом, то при надувании получатся разные «выпуклые» структуры. Таким образом, создателям удалось сымитировать камни и небольшие растения вроде кактусов. Правда, кусты, деревья и другие сложные объекты подобным методом «надуть» не получится», — говорится в сообщении.

Инженеры надеются, что их разработка понравится военным. Хотя пригодится она, скорее всего, только где-нибудь в каменистой пустыне. Кроме того, с ее помощью можно создавать объемные карты местности, где будет точно отображен ландшафт.