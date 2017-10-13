19:53
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Техноблог

В США разработали силиконовый камуфляж

В США разработали силиконовый камуфляж. Его разработчиками являются инженеры из Корнельского университета в США. Проект опубликован в научном журнале Science, пишут российские СМИ.

Как сообщается, маскировка сделана из двух слоев силикона, армированных специальной сеткой, которая почти не растягивается.

«Если разрезать ее определенным образом, то при надувании получатся разные «выпуклые» структуры. Таким образом, создателям удалось сымитировать камни и небольшие растения вроде кактусов. Правда, кусты, деревья и другие сложные объекты подобным методом «надуть» не получится», — говорится в сообщении.

Инженеры надеются, что их разработка понравится военным. Хотя пригодится она, скорее всего, только где-нибудь в каменистой пустыне. Кроме того, с ее помощью можно создавать объемные карты местности, где будет точно отображен ландшафт.
Ссылка:
просмотров: 1311
Версия для печати
Материалы по теме
Супруги из США обманули интернет-магазин Amazon на более чем $1 миллион
Россия и США договорились о создании окололунной станции. На очереди Марс
Китайцы создали двигатель, нарушающий законы физики
В США создали 12-тонного боевого робота
Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязи
Facebook пытается получить право оповещать пользователей о запросе от спецслужб
Уникальный мотоцикл, который ездит на водорослях, разработали в Дании
В США робот напечатал здание за 14 часов
Из-за взорвавшегося на руке фитнес-браслета Fitbit американка получила ожоги
Новый экран для смартфона сам «залечит» царапины
Популярные новости
В&nbsp;Китае запустили первый в&nbsp;мире трамвай на&nbsp;водороде В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
&laquo;Парящий&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Исландии «Парящий» пешеходный переход появился в Исландии
Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2&nbsp;XL или iPhone 8&nbsp;Plus Блогеры выяснили, что прочнее: Pixel 2 XL или iPhone 8 Plus
Facebook вводит новые правила для политической рекламы Facebook вводит новые правила для политической рекламы
Бизнес
Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду Узнайте, где сейчас ваш ребенок, набрав команду
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!