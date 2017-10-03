Откуда WhatsApp «скопировал» новые смайлы. Найди пять отличий

Компания, владеющая популярным мессенджером, решила сделать собственный набор эмодзи. Если вы пользуетесь iOS, то новые эмодзи от WhatsApp покажутся весьма знакомыми, пишет портал Emojipedia.

Как отмечается, новый набор эмодзи стал доступен в бета-версии WhatsApp на Android, которая вышла минувшей ночью. Поскольку Google Gboard недавно получил Bitmoji, а iPhone от Apple теперь умеет превращать лица пользователей в уникальные эмодзи, WhatsApp, похоже, немного отстает от конкурентов.

Ранее WhatsApp использовал эмодзи из iOS, а теперь их немного «перерисовал». Новый дизайн эмодзи уже сейчас можно опробовать в бета-версии приложения для Android, а затем они появятся и на других платформах.