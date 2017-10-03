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Техноблог

Супруги из США обманули интернет-магазин Amazon на более чем $1 миллион

Супруги из штата Индиана (США) Эрин и Лия Финан обманом получили от интернет-магазина Amazon более $1 миллиона. Об этом пишет «Правда.ru».

Как отмечается, семейная пара очень ловко использовала лазейку в процедуре возврата испорченного товара. По правилам Amazon, до получения замены бракованную покупку возвращать необязательно.

Зарегистрировав несколько сотен фейковых аккаунтов, супруги стали заказывать дорогую электронику. Получив гаджеты, они заявляли, что товар испорчен, и требовали его замены.

С возвратом якобы бракованного товара Финаны не торопились, а спокойно сбывали через посредников по заниженным ценам. Так супруги и «заработали» $1,2 миллиона.

Но в итоге авантюру раскрыли. Теперь по законодательству США предприимчивые супруги могут отправиться в тюрьму лет на двадцать.
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