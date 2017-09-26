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Техноблог

WhatsApp восстановил работу в Китае после блокировки

Популярный мессенджер WhatsApp, который полностью заблокировали в Китае в минувшие воскресенье и понедельник, возобновил работу. Сейчас пользователям доступна отправка текстовых сообщений, а также фото и аудиосообщений в полном объеме, сообщил interfax.ru со ссылкой на Financial Times.

Эксперты связывают временную блокировку с предстоящим в следующем месяце конгрессом Коммунистической партии КНР.

WhatsApp — это единственный продукт Facebook, который стабильно работает в Китае. Однако за последние несколько месяцев его сервисы неоднократно оказывались частично недоступными, хотя и быстро восстанавливали работу. Полной блокировки мессенджера до недавнего времени не происходило.

В Китае регуляторы время от времени блокируют доступ к некоторым приложениям и веб-сайтам, затем быстро восстанавливая его. Регулярные перебои в работе сервисов приводят к тому, что пользователи начинают переключаться на другие приложения.

Приостановка работы WhatsApp в Китае является шагом назад для Facebook, которая пытается найти подход к рынку КНР.

Социальная сеть Facebook в КНР заблокирована с 2009 года, приложение для размещения фотографий Instagram - с 2014-го.

В Китае есть собственные мессенджеры, самым популярным из которых является WeChat. Однако многие пользователи, в том числе и сотрудники работающих в КНР иностранных компаний, предпочитают WhattsApp, использующий механизм «сквозного шифрования», который не дает компании ключей для расшифровки частных сообщений.
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